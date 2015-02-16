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مذيع «الجزيرة» يرفض غارات مصر على «داعش».. و«نافعة» ينفعل عليه (فيديو)

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دافع مذيع بقناة الجزيرة عن تنظيم «داعش» الإرهابي، واعتبر أن قصف الطيران المصري لمواقع التنظيم في ليبيا اعتداء على السيادة الليبية.

وردّ عليه الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن « دافعت عن نفسها، ولها الحق في القصاص من قتلة أبنائنا، وما فعلته قواتنا المسلحة، ليس اعتداءً على سيادة ليبيا»

وردّ عليه المذيع قائلًا: «خليفة حفتر، ورئيس أركان الجيش الليبي جاءا إلى مصر، وتقابلا مع المسؤولين، إذا مصر تعترف بشرعية برلمان طبرق المنحل، وبذلك اعتدت على سيادة ليبيا».

مما جعّل الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، ينفعل عليه، قائلًا: «أنت تدافع عن الإرهاب وداعش، وما قامت به مصر مساعدة للشعب الليبي، وطالبت به الليبية».

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