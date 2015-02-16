وصول 63 ألف طن قمح و11 ألف طن بوتاجاز لموانى البحر الأحمر

استقبل ميناء سفاجا اليوم الاثنين، السفينة وادى طيبة وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، كما يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة أرزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز والسفينة جاز براير وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز فى أولى رحلاتها، قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ الهيئة تعمل جاهدة على مدار 24 ساعة لتوفير خدمات جيدة للركاب و المعتمرين، والعمل على جانب آخر على تسهيل كافة الإجراءات لتداول البضائع بموانيها، وخاصة السلع الضرورية وسرعة الإفراج عنها، وكذا إجراءات الفحص للتأكد من سلامتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالموانئ.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة شمس وعلى متنها 4500 طن بضائع عامة قادمة من العقبة، كما يستعد ميناء السخنة اليوم لمغادرة السفينة كوسكو انتويرب وعلى متنها 1261 حاوية متجهة إلى العقبة، وذلك بعد تفريغها 399 حاوية. ويستعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة مسرة وعلى متنها 654 راكب و11 سيارة، يستقبل ميناء نويبع اليوم العبارة برنسيسة و على متنها 208 ركاب منهم 45 معتمرا و 1 باص عمرة و 3 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 43 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 282 راكبا منهم 264 معتمرا و 6 باصات عمرة و 36 شاحنة .

كما شهد ميناء شرم الشيخ وصول ومغادرة السفينة نيوتاليس وعلى متنها 35 سائحا من و إلى الكنيسة، ومغادرة السفينة ميرل وند و على متنها 18 سائحا. شهد ميناء الغردقة بالأمس رحلتى وصول وسفر للعبارة الرياض، حيث وصلت وعلى متنها 269 راكبا و10 شاحنات، كما غادرت الميناء وعلى متنها 924 راكبا و24 سيارة و6 شاحنات، فيما شهد ميناء سفاجا بالأمس مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس و على متنها 97 شاحنة و11 راكبا، والسفينة طابا وعلى متنها 49 شاحنة و9 ركاب.

واستقبل ميناء نويبع بالأمس العبارة برنسيسة وعلى متنها 430 راكبا منهم 257 معتمرا و6 باصات عمرة، والسفينة سينا وعلى متنها 43 راكبا و3 برادات، والسفينة بريدج وعلى متنها 5 برادات و1 تريلا، كما غادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 190 راكبا منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و55 برادا و29 تريلا خلال رحلتى مغادرة للسفينة، والسفينة بريدج وعلى متنها 45 برادا و9 تريلات. وأضاف عبد الرحيم مصطفى، المتحدث لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 208 ركاب منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و3 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 43 شاحنة، كما يغادر الميناء السفينة سينا وعلى متنها 282 راكبا منهم 264 معتمرا و6 باصات عمرة و 36 شاحنة.