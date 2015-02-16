جامعة قناة السويس تعلن الحداد الرسمي حزنًا على شهداءالوطن فى ليبيا

قررت جامعة قناة السويس بدء حالة الحداد الرسمي على شهداء الوطن الذين تم ذبحهم على يد تنظيم “داعش” الإرهابى اعتباراً من اليوم الإثنين ولمدة أسبوع تماشيا مع حالة الحداد التي أعلنتها الدولة لمدة 6 أيام عقب إعلان داعش الإرهابية عن قتل المصريين الأبرياء بليبيا.

وقد أدان الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، هذا الحادث الارهابى البغيض، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا صموداً واصرارا|ً على المضي قدما نحو السلام والاستقرار، وقال اننا نقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة واثقون في حكمتهم واتخاذهم ما هو في صالح شعبهم وستحيا مصر دوما مرفوعة الرأس.