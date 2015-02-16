القبض على تاجر مخدرات بحوزته 25 كيلو بانجو بالمنيا

ألقى ضباط وحدة مباحث سمالوط القبض علي تاجر مخدرات بالمدينة وبحوزته 25 كيلو بانجو.

كان اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتمكن النقيبين حازم الحسيني ومحمد ابو الفضل معاوني وحدة مباحث سمالوط من ضبط ابراهيم ه خ 24 سنة عاطل و مقيم بندرسمالوط وبحوزته عدد 11 لفافة ورقية كبيرة الحجم تحوي كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 25 كيلو جرام و80 لفة صغيرة الحجم معدة للبيع داخل منزله ”بقصد الإتجار “ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.