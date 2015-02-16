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أزار: مورينيو طلب مني التسجيل مثل ميسي ورونالدو

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أزار: مورينيو طلب مني التسجيل مثل ميسي ورونالدو أزار: مورينيو طلب مني التسجيل مثل ميسي ورونالدو

كشف البلجيكي إدين أزار نجم تشيلسي عن أن جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، طلب منه أن يرفع معدله التهديفي ليصل إلى عدد ما يسجله ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

الجناح البلجيكي سجل 9 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو الثاني في قائمة هدافي البلوز بعد دييجو كوستا.

وقال أزار لصحيفة "ذا ميرور": "مورينيو يريد مني أن أسجل أكثر، فهجوم تشيلسي يحتاج إلى أن يمرر ويسجل.. ولكنني أعتقد أنني أعوض ذلك بعدد الفرص التي أصنعها".

وواصل مضيفا "أعتقد أنني أحصل على الكثير من الأخطاء، فلقد حصلت على العديد من ركلات الجزاء والركلات الحرة ولكنه يريد مني أن أسجل أكثر مثل العظيمين ميسي ورونالدو اللذين يسجلان هدفين أو ثلاثة كل مباراة".

وواصل متما "ولكن ما يدهشني أكثر هو أن مورينيو يترك لنا الأمر، فهو لا يضع الضغوط علينا .. يتحملها هو ويتركنا نلعب".

ومدد أزار تعاقده مؤخرا مع تشيلسي، ليمتد إلى 2020.

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