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كولو توريه يعلن اعتزال اللعب الدولي مع كوت ديفوار

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كولو توريه يعلن اعتزال اللعب الدولي مع كوت ديفوار كولو توريه يعلن اعتزال اللعب الدولي مع كوت ديفوار

أعلن الإيفواري كولو توريه مدافع ليفربول، اعتزال اللعب دوليا بعد التتويج مؤخرا بكأس الأمم الإفريقية 2015 التي أقيمت في غينيا الإستوائية.

وتوجت كوت ديفوار بلقبها الثاني في كأس الأمم بعد الفوز على غانا في النهائي بركلات الترجيح.

ويتمم المدافع الذي مثل أرسنال ومانشستر سيتي قبل ليفربول عامه الـ34 في الشهر المقبل.

وقال توريه: "أنها لحظة خاصة بالنسبة لي أن أقول وداعا لمنتخب كوت ديفوار، فقد كان هدفي هو الفوز بكأس الأمم ويجب الاعتراف أن هذا القرار كان صعبا".

وتابع "أحب بلدي وكرة القدم، ولكن يجب أن تأتي لحظة النهاية في وقت ما".

وبدأ توريه في تمثيل الأفيال في 2000، وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم.

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