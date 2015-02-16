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حماس: جريمة ذبح المصريين تعدٍ على الإسلام

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حماس: جريمة ذبح المصريين تعدٍ على الإسلام حماس: جريمة ذبح المصريين تعدٍ على الإسلام

حركة حماس

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس ذبح “تنظيم الدولة” لـ21 قبطيًا مصريًا بعد اختطافهم في ليبيا، واصفة الفعل بـ”الجريمة البشعة”.

وقالت حماس في بيان وصل “فلسطين الآن” إنها ترى في هذه الجريمة البشعة و هذا النهج المشين تشويهًا للإسلام، وتعدياً على مبادئه وسماحته.

ولفت البيان إلى “تخريب أواصر العلاقة بين المواطنين العرب مسلمين كانوا أو مسيحيين الذين يعيشون في أوطاننا على مدى مئات السنين، حيث وفر لهم الاسلام كل الأمن والأمان كمواطنين.

وأكدت حماس في بيانها أن “الإسلام لم يأمرنا إلا بقتال من قاتلنا أو اعتدى علينا واغتصب حقوقنا”.

وكان “تنظيم الدولة” نشر أمس مقطع أظهر عملية قتل 21 قبطيًا مصريًا اعتقلهم التنظيم في ليبيا منذ فترة قريبة.

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