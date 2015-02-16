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الخارجية تشارك في المؤتمر الدولي لجامعة جنوب الوادي

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الخارجية تشارك في المؤتمر الدولي لجامعة جنوب الوادي الخارجية تشارك في المؤتمر الدولي لجامعة جنوب الوادي

 

وزارة الخارجية المصرية

تشارك السفير ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية في المؤتمر الدولي لجامعة جنوب الوادي الذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2015 بمدينة الاقصر تحت عنوان “الفنون التشكيلية و خدمة المجتمع”، وذلك في إطار سعي المصرية لدعم محافظات الصعيد وتحقيق التنمية الثقافية.

تضمنت الكلمة التي ألقتها السفير ألفت فرح في المؤتمر التأكيد علي أهمية ودور الثقافة وانعكاسها علي الحياة اليومية وتأثيرها علي الفكر المجتمعي. كما أشارت إلى ضرورة تشجيع إقامة الندوات والمؤتمرات من أجل تحقيق التنمية الثقافية، وكذلك الحفاظ على الموروث الثقافي، وتشجيع السياحة والتعرف على تقنيات ترميم وصيانة الآثار.

وأكدت مساعد وزير الخارجية على ضرورة قيام كافة الجهات المصرية ببذل الجهد والعمل المتواصل كل في اختصاصه من أجل دعم التوجه العام للحكومة المصرية، وذلك من خلال الاهتمام بتنظيم الأنشطة الثقافية والدفع نحو اقامة فعاليات وأنشطة فنية لما لها من دور في ترقية حياة الفرد والمجتمع.

وفي هذا الإطار، تعرب وزارة الخارجية المصرية عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهود المبذولة من الجهات المصرية التي تسعى إلى تقديم الدعم إلى محافظات الصعيد من أجل إثراء التجربة العلمية لطلابها والحفاظ علي الهوية الوطنية.

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