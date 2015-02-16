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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎ إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتي ” حمدان ، أبو السنون ” بسبب خلافات الجيرة بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الحماديه دائرة المركز.

بالأنتقال والفحص تبين وقوع المشاجرة بين كل من طرف أول عائلة حمدون وهم أحمد جمال حمدون 28 سنة حاصل علي دبلوم ثانوي زراعي – مصاباً ” بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليمنى وكدمه بالذراع الأيمن والسيد فرغلى احمد محمد 40 سنة عامل – مصاباً ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ ” وتم حجزهما بمستشفي سوهاج العام  واحمد فرغلى احمد محمد 38 سنة عامل – مصاباً ” بكدمات أسفل الظهر “ أسامه محمد حمدان احمد 26 سنة سائقعلاء عبد الحميد عبدالمجيد 26 سنة عامل.

أما الطرف الثاني من عائلة أبو السنون، وهم المعتز بالله محمد أحمد 30 سنة موظف ،مصطفى محمد أحمد عبد المجيد 32 سنة موظف  ، نادر محمود محمد عطيه 25 سنة عامل ، زكريا عبد البارى محمد محمود 23 سنة ، محمد عطيه محمد عطيه 37 سنة حاصل على دبلوم، إسلام طلعت احمد محمد 27 سنة طالب.

تم ضبط طرفـي المشاجرة  وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 970 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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