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حفتر: يجب رفع حظر تسليح الجيش الليبي.. والسودان وقطر وتركيا تدعم الإرهاب بليبيا

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حفتر: يجب رفع حظر تسليح الجيش الليبي.. والسودان وقطر وتركيا تدعم الإرهاب بليبيا حفتر: يجب رفع حظر تسليح الجيش الليبي.. والسودان وقطر وتركيا تدعم الإرهاب بليبيا

اللواء خليفة حفتر

طالب، اللواء خليفة حفتر قائد «عملية الكرامة» الدول العربية برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، «كي يقوم بواجباته في حماية شعبه ووطنه»، وحتى يتمكن من مساعدة إخوته العرب في القضاء على الإرهاب.

وأكد حفتر تأييده لرد فعل على ذبح 21 مصريًا في ليبيا على أيدي تنظيم «داعش»، «ولو كان هذا الرد عسكريًا».

ودعا في مداخلة مع قناة «دريم2»، السلطات المصرية إلى تقديم الدعم للجيش الليبي للمساعدة في القضاء على المجموعات الإرهابية، مؤكدًا استعداده للتعاون مع الجيش المصري في ضرب «داعش» والقضاء على الإرهابيين.

واتهم اللواء حفتر كلاً من السودان وقطر وتركيا بدعم المجموعات الإرهابية في ليبيا، ودعا الولايات المتحدة الأميركية إلى تحديد موقفها مما يحدث من إرهاب في ليبيا، قائلاً: «إنني لا أعرف حتى الآن موقفها مما يحدث في ليبيا».

 

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