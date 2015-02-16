رئيس الوزراء الليبي يعزي محلب في شهداء الوطن.. ويؤكد: مصيرنا مشترك

تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اتصالا من رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثني، قدم خلاله تعازيه وتعازى الشعب الليبى كله لمصر قيادة وشعبا، فى شهداء الوطن، الذين راحوا ضحية العمل الإجرامى الخسيس، الذى وقع أمس، على أيدى تنظيم داعش الارهابى، مشيرا إلى أن هناك وفدا ليبيا رفيع المستوى، برئاسة نائب رئيس الوزراء، سيصل إلى مصر لتقديم واجب العزاء.

وقال رئيس الوزراء الليبى، خلال الاتصال، إن ليبيا تقف قلبا وقالبا مع مصر، فمصيرنا مشترك، ونقف فى صف واحد لمواجهة الإرهاب، مُثمنا الضربات الجوية التى قامت بها القوات الجوية المصرية فجر اليوم، والتى استهدفت مواقع ومراكز تخزين تابعة لتنظيم داعش الإرهابى، فى مدينة درنة الليبية، ومؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين البلدين لدحض الإرهاب.