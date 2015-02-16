الكرامة: ذبح المصريين عمل خسيس وجبان.. ولابد من تكاتف وطني في مواجهة الإرهاب

أدان، حزب الكرامة، في بيان له العمل الهمجي البربري الذى أقدم عليه تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريًا مدنيًا على شواطئ سرت في عمل خسيس وجبان، مؤكدًا أن ذلك يتنافى مع أبسط قيم الإسلام والإنسانية.

وأشاد الكرامة بما قامت به القوات المسلحة المصرية من هجمات على قواعد تنظيم داعش الإرهابي بليبيا، مطالبًا باتخاذ الدولة المصرية كل ما يلزم من إجراءات تكفل حماية المصريين وهيبة الدولة.

وشدد الكرامة على ضرورة تكاتف القوى الوطنية فى مواجهة الإرهاب في الداخل والخارج الذى يستهدف وحدة المصريين والنيل من عزيمتهم.

وتقدم حزب الكرامة بخالص العزاء إلى أسر الضحايا مؤكدا على تقديم كل ما يلزم لهم.