اليمن يطلب تأجيل اجتماع وزاري عربي طارئ بشأنه كان مقررًا الأربعاء

طلب اليمن، تأجيل انعقاد الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب الذي كان مقرراً عقده، الأربعاء، بشأن أزمته في مقر جامعة الدول العربية، بالقاهرة، إلى موعد لاحق .

ودعت مذكرة وجهتها مندوبية اليمن إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإثنين، إلى “النظر في إرجاء وتأجيل الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية، حتى تتاح الفرصة للجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي جمال بنعمر مع مختلف القوى والمكونات السياسية، بغرض التوصل الى حل توافقي للخروج من الأزمة الراهنة”.

ومنذ 22 من شهر يناير الماضي، يعيش اليمن، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته “الإعلان الدستوري”الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية، ومنذ ذلك الحين يجري بنعمر مشاورات سياسية مع عدد من المكونات السياسية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

والأحد، دعا مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثي، إلى سحب قواتها فورًا، دون قيد أو شرط من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.