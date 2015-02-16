ننشر نص حيثيات الحكم 183 متهماً في “مذبحة كرداسة” بالإعدام

أودعت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة استشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وبحضور محمد أباظة رئيس النيابة، فى القضية رقم 12749 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة، والقاضى بإعدام 183 متهمًا، وسجن حدث لمدة 10 سنوات، وبراءة 2 آخرين.

وقالت المحكمة إن واقعة الدعوى مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها الضابط مجدي عبد العال محمد عطا الله نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أكدت إن المتهمين محمد نصر الغزلاني و عبد السلام بشندي و عبد المجيد محمود عمران و عاطف شحات عبد العال و محمد على الصيفي و سعيد يوسف عبد السلام صالح – ونصر إبراهيم الغزلاني و خالد عبد الله محمد إبراهيم و على حسن عامر أبو طالب و عبد الرحيم عبد الحليم عبد الله وأخر متوفي يدعي/ محمد السيد عبد الحليم الغزلاني عقدوا اجتماعا في يوم 12/8/2013 بمنزل المتهم الثاني وكان صاحب الأمر والنهي فيه المتهمون الخمسة الأول حيث أجمعت إرادتهم واستقر بهم العزم على شراء أسلحة نارية مستعينين في ذلك ببعض أعضاء ما أسموه اللجان الشعبية وبعض الأعراب اللذين يبغضون الشرطة ورجالها وعقد جميع المتواجدين سالفي الذكر العزم بنفوس هادئة عالمه بما تدبر له على مهاجمة مركز شرطة كرداسة حال قيام الشرطة بفض الاعتصامين المتواجدين برابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة وقتل كل من يتواجد بالمركز من الشرطة ورجالها وما إن علموا يوم 14/8/2013 بفض هذين الاعتصامين الإجراميين حتى كان ذلك ساعة الصفر للتنفيذ حتى قام كل من هؤلاء المتآمرين بتنفيذ الدور المحدد لكل منهم فقام بعضهم بحث أهالي كرداسة وناهيا على مهاجمة رجال الشرطة مستغلين في ذلك كلمتهم المسموعة بين أهل هاتين القريتين وكون بعضهم من أئمة المساجد والمدرسين بالمدارس وقام بعضهم وهما المتهمان شحات مصطفي محمد على و محمد مصطفي محمد على باستغلال بعض المسجلين جنائيا وسائقي الميكروباص بإثارة وازع الدين لدي الأهالي بوجوب الجهاد ضد الشرطة ورجالها وقتلهم بحسبانهم كما اعتقدوا أنهم من “الكفار” وما إن ازداد عددهم إمام مركز الشرطة حتى بدءوا إلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف المشتعلة صوبة بينما قام بعض المتهمين بإشعال إطارات السيارات إمام مداخل المركز قاصدين من ذلك حصار المتواجدين بالمركز من رجال الشرطة بينما قام بعضهم بإغلاق مداخل القرية “كرداسة” مستعينين في ذلك ببعض الأعراب والمسجلين جنائيا بينما قام البعض الأخر باعتلاء أسطح العقارات المحيطة بالمركز وتمركز الآخرون بموقف سيارات الأجرة وصاله الأفراح المواجهين للمركز حيث أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب أفراد الشرطة المتواجدين داخل المركز وخارجه بما أدي لأصابه المجني عليهم محمد عبد الحميد فاروق و أكرم عيد حنفي و محمد محمد فهيم ووفاه الآخرين وحاولت قوات الشرطة صد العدوان بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء إلا إن المتهمين لم يرتدعوا وزاد عدوانهم وما إن حضر المتهم عبد السلام بشندي إلى ساحة الواقعة حتى اصدر أمره للمتهم وليد سعد أبو عميرة وأخر مجهول بإطلاق قذائف R.P.G فأصابه أحداها حائط المركز الخارجي وأصابت الثانية مدرعة الشرطة المخصصة للدفاع عن المركز وأصيب بها مجندان حديثي العهد بالعمل فانطلقوا للاحتماء داخل المركز وأسرع جميع المتواجدين إلى الدور العلوي من المركز في الوقت الذي قان فيه المتهم نصر الغزلاني بتقسيم الحشد على ثلاث فرق اتجهت الأولي لتعزيز غلق المدخل الخاصة بالقرية “كرداسة” واتجه ثانيها لاقتحام المركز وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء في وجهه قوة المركز بعد إن نفذت ذخيرتهم وعرضوا عليهم تسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل “الخروج الأمن” وعندما استجاب رجال الشرطة بدأت هذه المجموعة في التعدي عليهم بالضرب بالأيدي و الأسلحة البيضاء ونقضوا عهدهم واقتادوا أفراد قوة المركز خارج مقره حيث سلموهم للمجموعة الثالثة التي انهال أفرادها عليهم ضربا بالأيدي والسلاح الأبيض نفاذا لأوامر المتهم محمد نصر الغزلاني حيث توجهوا بهم إلى مسجد الشاعر تعرف يسمي باللجان الشعبية وما إن حاول المجني عليه اللواء مصطفي إبراهيم الخطيب الفرار بنفسه من هذا التعدي والنجاة بنفسه صاعدا لأحد العقارات المجاورة للمركز حيث أطلق المتهم عاطف شحات عبد العال عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان يحرزه فإصابته الطلقات رأسه من الخلف فارداه قتيلا وما إن حاول بعض الأهالي مساعدة المجني عليهما هشام جمال الدين محمود وتامر سعيد عبد الرحمن على الفرار أطلق المتهم محمود محمد السيد الغزلاني عيارا ناريا صوب الأول فأصابه في رأسه فارداه قتيلا بينما أطلق المتهم احمد محمد يوسف عمار عيارا ناريا من مسدس كان يحرزه أصاب المجني عليه الثاني فأجهز عليه المتهم محمد محمد الغزلاني عليه بعدة أعيرة نارية من بندقية آلية كان يحرزها فارداه قتيلا كما قام المتهمون بمن فيهم المتهمة سامية حبيب شنن بالتعدي بالضرب على المجني عليه عامر محمد عبد المقصود وقام المتهم اشرف السيد العقباوي بغرز نصل سلاح في رسغ اليد اليسري للمجني عليه المذكور على نحو مكنته من سرقة س

شبكةعيونالإخبارية

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