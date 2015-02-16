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مصرع عامل تحت عجلات القطار بمحطة سكة حديد سوهاج‎

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مصرع عامل تحت عجلات القطار بمحطة سكة حديد سوهاج‎ مصرع عامل تحت عجلات القطار بمحطة سكة حديد سوهاج‎

لقي عامل مصرعه تحت عجلات القطار بمحطة سكة حديد سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من  قسم شرطة أول سوهاج بورود بلاغ من المدعو ناصر هاشم مرزوق عبد الله 40 سنة موظف ويقيم شارع الجلاء بمدينة أخميم بأنه أثناء استقلال شقيقه المدعو صلاح هاشم مرزوق عبد الله 55 سنة عامل ويقيم بذات الناحية القطار رقم 887 [ أسوان – القاهرة ] بمحطة سكة حديد سوهاج – دائرة القسم إنزلقت قدماه وسقط أسلفه مما نتج عنه وفاته.

تم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي، وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفـي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فـي الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 706 إداري القسم لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

 

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