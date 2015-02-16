دفاع “الشورى”: المحاكمات العسكرية اتعملت للمدنيين

استهلت المحامية ” ياسمين حسام الدين ” عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث مجلس الشورى ” مرافعتها عن موكليها المتهمين التاسع و الخامس و العشرين في القضية مدافعةً عن تنظيم مجموعة ” لا للمحاكمات العسكرية” للمظاهرة محل القضية.

وتساءلت عضوة الدفاع عن ما هو مطلوب من الشباب للتعبير عن اعتراضهم على محاكمة القضاء العسكري لإثني عشر الف مواطن مدني في مصر مشيرة لتصريحات منسوبة لرئيس هيئة القضاء العسكري في هذا الشأن .

وتابعت ذاكرة واقعة ” ضباط 8 ابريل ” الشهيرة لتقول بأن الضباط في تلك الواقعة حينما تظاهروا بملابسهم الرسمية فإنهم قد ارتكبوا جريمة عسكرية ولكن القضاء العسكري اخلى سبيلهم ليعودوا للخدمة و يتم ترقيتهم، لتضيف مستنكرة ” المحاكمات العسكرية اتعملت للمدنيين ” .

كانت النيابة العامة قد أسندت لـ ” علاء عبد الفتاح ” و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.