دفاع أحد متهمي “الشورى”: وجوده “صدفة” و ليس من 6 إبريل أو غيرها

أكد عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث مجلس الشورى ” والموكل عن المتهم ” صلاح الهلالي ” ان موكله ليس له اي ميول سياسية حيث لا ينتمي لحركة شباب السادس من ابريل او غيرها وتواجده بمحيط التظاهرة كان ” صدفة “ .

وأوضح عضو الدفاع بأن ” الهلالي ” هو صاحب شركة توريدات تواجد بمحيط ” مجلس الشورى ” ليشتري احتياجاته من محل ” فضيات ” هناك كما انه قام كذلك بشراء ” مجلد ” من احدى المكتبات القريبة مؤكداً بأنه يمتلك ” الفاتورة ” المؤكدة لكلامه .

وتابع بأن موكله كذلك لديه مشاكل صحية في عينه الأمر الذي يجعل من المستبعد ان يقوم بالسعي للتواجد وسط حشد كبير او ان يكون عرضة للضرب او الإعتداء لأن ذلك يعني ان مرضه و اصابته ستتفاقم .

كانت النيابة العامة قد أسندت لـ ” علاء عبد الفتاح ” و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.