الشعب الجمهوري : الرئيس أخذ بثأر أبنائه ..وأثبت أنه رئيس لكل المصريين

اعتبر المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، الضربة الجوية التى وجهتها القوات المسلحة فجر اليوم لتنظيم داعش الإرهابي ردًا على قيامه بذبح 21 مصريا بليبيا، هو أفضل رد عملى على تصرفاتهم الإجرامية.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد فأوفى بعهده وأخذ بثأر أبنائه وأثبت أنه رئيس لكل المصريين، وأنه قادر على الثأر لدم أبنائه.

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، الشعب المصرى بكل طوائفة وفئاته الوقوف خلف قواتنا المسلحة فى حربها ضد الإرهاب فى الداخل والخارج حتى يتثنى لها ، أن تثأر لكرامه المصريين من هؤلاء القتلة والمأجورين والمتاجرين بإسم الدين .