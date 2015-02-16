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حمدين صباحي: قصف طائرات الجيش لأهداف داعش بليبيا «قصاص عادل لدماء إخوتنا الذكي»

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حمدين صباحى

حمدين صباحى

قال حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق وزعيم التيار الشعبى، إن رد القوات المسلحة المصرية على ذبح 21 مصريًا على يد تنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا، وقيامها بشن ضربات جوية على معسكرات تابعة للتنظيم الإرهابى فى ليبيا، هو قصاص عادل لدمهم الذكى ودفاع واجب عن أمننا القومى.

وقال صباحى، فى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «قصف طائراتنا لقتلة إخوتنا فى ليبيا قصاص عادل لدمهم الذكى ودفاع واجب عن امننا القومى، تحية لأرواح شهدائنا ، ولقواتنا الجوية ، وسيكتمل القصاص».

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