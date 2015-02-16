صحيفة لبنانية: مقتل المصريين في ليبيا ينذر بفتح جبهة جديدة ضد الإرهاب في أفريقيا

تصدرت جريمة القتل البشعة، التي نفذها تنظيم «داعش» بحق 21 مصرياً قبطياً في ليبيا صدارة اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة، صباح الاثنين، التي عبرت عن صدمتها وإدانتها للجريمة.

وذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية أن «التنظيم أضاف، الأحد، جريمة جديدة إلى سجله الوحشي، بعدما نفذ تهديده بقطع رؤوس 21 مصريًّا قبطيًّا في ليبيا، في تطوّر يعزز المخاوف بشأن تمدد التنظيم التكفيري إلى الأراضي الليبية، وينذر بفتح جبهة جديدة ضد الإرهاب في شمال أفريقيا».

وأشارت الصحيفة إلى أن جريمة قتل المصريين، الذين اختطفوا على أيدي التكفيريين في مدينة سرت على الساحل الليبي، جاءت بعد ساعات من دعوة إيطاليا إلى تشكيل «ائتلاف» ضد الإرهاب في ليبيا، وعشية وصول وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان إلى القاهرة لتوقيع الاتفاق بشأن تزويد الجيش المصري بطائرات «رافال» ومنظومات عسكرية أخرى.