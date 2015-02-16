محافظ القليوبية ينعى «ضحايا ليبيا»: «مصر القوية لن تُهز»

نعى المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أبناء محافظة المنيا الـ21، الذين ذبحوا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي بليبيا.

وقال «عبدالظاهر» في تصريحات صحفية، الاثنين، إن «مصر القوية لن تُهز، وستظل صامدة في مواجهة قوى الشر، التي تحاول أن تفرض علينا أساطيل ما أنزل الله بها من سلطان، وهي أبعد ما تكون عن الدين الإسلامي السمح».

وأضاف: «الدولة تمر بظرف تاريخي مهم، وتعمل بكل قوة، وتقوم بخطوات اتخذتها القيادة السياسية بشأن الحرب على الإرهاب في الداخل والخارج بما يحافظ على أمن مصر القومي».

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، رسميًا، قتله الـ21 مصريًا المختطفين في ليبيا، وذلك في فيديو له مساء الأحد بعنوان «رسالة بالدماء».

كان التنظيم إلإرهابي أعلن منذ عدة أيام، عبر مجلته التي تصدر بالإنجليزية وتسمى «دابق»، أنه احتجز 21 قبطيًا مصريًا، انتقامًا لما سمّوه بحبس «الحرائر في السجون المصرية».