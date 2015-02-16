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«نساء مصر» تطالب بتأجيل انتخابات البرلمان عامين

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طالبت جمعية نساء ، برئاسة الدكتورة منال العبسي، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأجيل انتخابات مجلس النواب عامان لحرمان تجار الدين المنتمين لجماعة الإخوان، وفلول الوطنى المنحل من الترشح.

وقالت «العبسى»، في الرسالة للرئيس ، الإثنين: «فخامة الرئيس.. الخوف والرعب يمتلكني من أناس أعلنوا ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب ٢٠١٥، وكانوا هم أنفسهم العناصر التي أدت إلى إفساد الحياة السياسية على مدار الأعوام الماضية مع سبق الإصرار والترصد»، مضيفة «أصيب البعض من الشعب بحالة إحباط سياسي واجتماعي، بعدما كشف مجموعة من رموز الحقبات السياسية السابقة رغبتهم المسعورة في العودة إلى الحياة السياسية، وهذا في منتهي الخطورة، ويعتبر قضية أمن قومي، لذا طلبي لفخامتكم محدد ويتلخص في تأجيل الانتخابات البرلمانية عامان على الأقل حتي ننتهي كدولة من الَّبت في قضايا عديده سواء للمفسدين أو الجماعة الإرهابية».

واستكملت رسالتها، أن «عجلة الانتاج الأهم الآن، لا نملك قوتنا ويتلاعب بفقراء الوطن الخونة لإستغلال فقرهم فكيف نطالبهم بنزاهة أصواتهم، ومازلنا نحتاج وقت لتوعية اخواتنا في القري والحضر والصعيد بعد عمل جاد وشاق بمشروعات تغنيهم عن بيع اصواتهم، لذا نناشدكم تأجيل الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥ عامان وبالقانون».

وكانت العبسي اعلنت عن مبادرة أم مصرية لتأجيل انتخابات مجلس الشعب عامان من أجل الاستقرار وتوحيد الصف.

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