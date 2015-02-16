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«عمال مصر»: مجزرة داعش تهدف لإفشال المؤتمر الاقتصادي

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قال اتحاد عمال إن عملية قتل العمال المصريين 21 في ليبيا بهذه الطريقة البشعة «تفضح نفوسا مريضة تحجرت قلوبها وتعيث في الأرض فسادا فتقتل وتسفك النفوس البريئة بدون وجه حق، الهدف منها إفشال المؤتمر الاقتصادي بالتعاون مع الإخوان».

وأضاف الاتحاد في بيان أصدره الإثنين، أنه يدين بكل شدة هذه المجزرة الوحشية فإنه يؤكد أن شعب مصر العظيم لن يهدأ له بال قبل أن ينال هؤلاء الإرهابيين وكل من ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي جزاءهم العادل.

وأشاد البيان بالضربة الجوية المركزة التي قامت بها القوات المسلحة الباسلة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابى بالأراضى الليبية، مؤكدا أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق واجب النفاذ بالنسبة لكل المصريين.

وطالب البيان، كل أبناء الشعب المصري بالوقوف بكل صلابة خلف قواته المسلحة الباسلة ورجال شرطته الأبطال وهم يتصدون بروح معنوية عالية لهذه الهجمة البربرية التي تستهدف أمن مصر واستقرارها.

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