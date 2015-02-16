محافظ الجيزة يدين قتل 21 مصريًا بليبيا ويدعو المصريين للوقوف صفًا واحدًا

أدانت محافظة الجيزة العمل البربري والوحشي والذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بحق 21 من المصريين الشرفاء.

وقال الدكتور خالد زكريا العادلي إمام، محافظ الجيزة، إن هذا العمل الذي أقدمت عليه هذه الجماعة الكافرة بعيد تمامًا عن كل الأديان وترفضه الإنسانية لإعدامهم مواطنين أبرياء لا ذنب لهم، وأن هذه الأعمال الخسيسة من جانب فئه خارجة على الدين تسعى إلى هدم الروح الوطنية وزعزعة الاستقرار الداخلي والإفساد في الأرض، وشدد على أن قواتنا المسلحة قادرة وبإذن الله على القصاص والرد على هذه الأعمال الإجرامية والثأر لدماء المصريين الطاهرة.

وأضاف «إمام» أنه يتقدم وباسم كل القيادات التنفيذية ومواطني الجيزة بالعزاء لأهالي الشهداء، داعيًا الله أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ودعا المصريين جمعيًا إلى الاتحاد والوقوف صفًا واحدًا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ مصر.