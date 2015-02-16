محمد حبيب بعد قصف الجيش لـ«داعش»: نسور مصر الأوفياء.. بوركتم

علق محمد حبيب، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، على الضربة الجوية التي شنتها القوات المسلحة فجر الاثنين، ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بليبيا، بقوله «نسور مصر الأوفياء.. سلام سلاح.. بوركتم».

وكتب «حبيب» على صفحته على تويتر: «حسنا فعلت قواتنا الجوية في ضربتها لداعش في ليبيا، وأرجو أن تكون هناك ضربات جوية متلاحقة، كسرًا للإرهاب وحماية للبشرية من شرهم».

وكانت القوات المسلحة قد شنت، الاثنين، ضربات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» داخل ليبيا ردًا على ذبح التنظيم لـ 21 مصريًا.