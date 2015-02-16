خبير عسكري يستبعد التدخل البري في ليبيا

أكد اللواء مختار قنديل الخبير العسكري، أن الضربة الجوية لقوات الجيش المصري في ليبيا، تمت بالتنسيق مع الجيش الليبي، مرجحا تكرار الضربة في حالة استمرار الأعمال الإرهابية ضد المصريين.

وأوضح قنديل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أهمية الضربة تكمن في الإثبات للعالم بأن مصر قوية وليست ضعيفة، فضلا عن عدم الاستهانة بالقدرات والإمكانيات المصرية .

واستبعد الخبير العسكري تدخل القوات المصرية بريا لصعوبة ذلك، نظرا لطبيعة المكان في ليبيا، كما أنها تطل على الساحل، موضحا أن التدخل الجوي والبحري أفضل، وأشار إلى أن القوات البرية تعمل في سيناء وهو ما يتوافق مع طبيعة المكان .

وشدد على أن مصر لديها من الإمكانيات التي تستطيع الدفاع بها عن حدودها في كلا الاتجاهين .