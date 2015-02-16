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«عدوي»: تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين بحلول 2019

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كشف الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، صباح اليوم، الاثنين، عن «دعم البنك الدولي ماليا وفنيا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع المصري في مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات (من 2015 حتى 2019) كإحدى الطرق المحورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بشكل عادل وتدريجي».

وشدد على أن «جميع المواطنين سيتمتعون بتغطية صحية شاملة بحلول 2019»، وأكد توافق ذلك مع المواد الدستورية، كالمادة 18 التي تقر بضرورة توفير الرعاية الصحية العادلة لجميع المواطنين مع زيادة المخصصات المالية للرعاية الصحية من الناتج القومي أكثر من 3%».

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