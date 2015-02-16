أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
كونتي يرغب في ضم «بيرلو» إلى تشيلسي -
بشرى سارة.. علاوتان لأصحاب المعاشات والموظفين العاملين بالدولة والصرف خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

لقاءات عاجلة لـ«شكري» بـ«نيويورك».. واتصالات مع «كيري وفابيوس»

  • مصر
  • 7
Google+ Print

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صباح اليوم، الإثنين، إن الوزير سامح شكري سيجري في نيويورك لقاءات عاجلة، واتصالات هاتفية مع كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة، وعلي رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار معاونيه وأعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء علي تكليف من الرئيس.

وأضاف: «هدف اللقاءات والاتصالات إطلاعهم على تطورات الأوضاع الراهنة في ضوء الحادث الإرهابي الخسيس، الذي طال عدداً من أبناء الوطن علي أيدي تنظيم (داعش)، الإرهابي في ليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات قوية وفعالة وحازمة ضد التنظيمات الإرهابية».

وتابع: «الوزير تلقى قبل مغادرته القاهرة إلى نيويورك، فجر الإثنين، اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وفرنسا، لوران فابيوس، اللذين نقلا إدانة بلديهما الشديدة للحادث الإرهابي».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية