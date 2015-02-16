لقاءات عاجلة لـ«شكري» بـ«نيويورك».. واتصالات مع «كيري وفابيوس»

قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صباح اليوم، الإثنين، إن الوزير سامح شكري سيجري في نيويورك لقاءات عاجلة، واتصالات هاتفية مع كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة، وعلي رأسهم سكرتير عام الأمم المتحدة وكبار معاونيه وأعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء علي تكليف من الرئيس.

وأضاف: «هدف اللقاءات والاتصالات إطلاعهم على تطورات الأوضاع الراهنة في ضوء الحادث الإرهابي الخسيس، الذي طال عدداً من أبناء الوطن علي أيدي تنظيم (داعش)، الإرهابي في ليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات قوية وفعالة وحازمة ضد التنظيمات الإرهابية».

وتابع: «الوزير تلقى قبل مغادرته القاهرة إلى نيويورك، فجر الإثنين، اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وفرنسا، لوران فابيوس، اللذين نقلا إدانة بلديهما الشديدة للحادث الإرهابي».