دفاع متهم في «أحداث الشورى»: وجوده «صدفة».. وليس من «6 إبريل»

أكد عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الشورى»، والموكل عن المتهم صلاح الهلالي، أن موكله ليس له أي ميول سياسية ولا ينتمي لحركة شباب 6 إبريل أو غيرها، وتواجده بمحيط التظاهرة كان «صدفة».

وأوضح عضو الدفاع بأن «الهلالي» هو صاحب شركة توريدات، وتواجد بمحيط مجلس الشورى ليشتري احتياجاته من محل «فضيات» هناك، كما أنه قام كذلك بشراء «مجلد» من إحدى المكتبات القريبة، مؤكداً أنه يمتلك «الفاتورة» المؤكدة لكلامه.

وتابع بأن موكله كذلك لديه مشاكل صحية في عينه، الأمر الذي يجعل من المستبعد أن يقوم بالسعي للتواجد وسط حشد كبير أو أن يكون عرضة للضرب أو الاعتداء، لأن ذلك يعني أن مرضه وإصابته ستتفاقم.

كانت النيابة العامة قد أسندت لعلاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.