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إصابة ١٥ شخصًا من أسر «ضحايا داعش» بالمنيا بحالات إغماء

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قال مصدر مسؤول بمرفق إسعاف المنيا، الإثنين، إنه تم إصابة ١٥ شخصًا من أسر «ضحايا داعش» بقرية «العور» التابعة لمركز سمالوط، بحالات إغماء.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، وسمالوط العام، لتلقي العلاج.

وأوضح أنه تم تخصيص ٢٥ سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن تم تخصيص ١٠ سيارات داخل القرية، و١٥ بمحيط القرية.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، رسميًا، قتله لـ21 مصريًا المختطفين في ليبيا، وذلك في له، مساء الأحد، بعنوان «رسالة بالدماء».

وكان التنظيم الإرهابي أعلن منذ عدة أيام، عبر مجلته التي تصدر بالإنجليزية وتسمى «دابق»، أنه احتجز 21 قبطيًا مصريًا، انتقامًا لما سمّوه حبس «الحرائر في السجون المصرية».

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