بطريركية الإسكندرية: جريمة ليبيا أعادت مشهد اضطهاد الرومان الوثنيين للمسيحيين

أدانت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية جريمة ذبح المصريين فى ليبيا وقالت فى بيانها :تلقينا وشاهدنا ببالغ الأسى والحزن ذبح أبنائنا شهداء ليبيا، ونحن ندين هذه الجريمة البربرية الوحشية التي أعادت لأذهاننا صورة شهداء المسيحية في عصر أباطرة الدولة الرومانية الوثنية الذين سفكوا دماء عشرات الآلاف من المسيحيين في القرون الأولى، كما أعادت لأذهاننا ثبات وقوة شهداء المسيحية الذين تمسكوا بإيمانهم حتى لو سفكت دماؤهم.

وأضاف البيان : نتذكر قول السيد المسيح له المجد: ”بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله“، وتابع : نطلب عزاءً لأهالي الشهداء وللمصريين جميعاً في مصابهم الجم، كما نصلي أن يحل السلام في كل ربوع العالم.