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وزير الخارجية يتوجه إلى مجلس الأمن لبحث مكافحة الإرهاب بعد توجيهات الرئيس السيسي

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وزير الخارجية يتوجه إلى مجلس الأمن لبحث مكافحة الإرهاب بعد توجيهات الرئيس السيسي وزير الخارجية يتوجه إلى مجلس الأمن لبحث مكافحة الإرهاب بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير الخارجية، سامح شكرى في حوار سابق مع بى بى سى

غادر مطار القاهرة الدولي سامح شكرى وزير الخارجية متجها على رأس وفد إلى ألمانيا فى طريقه إلى واشنطن فى زيارة للولايات المتحدة تستغرق ٥ أيام لبحث مكافحة الإرهاب بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح .

وقالت مصادر دبلوماسية بالمطار يشارك شكرى فى المؤتمر الدولى لمواجهة ظاهرة الإرهاب الذى دعت إليه واشنطن عقب الهجوم على مقر مجلة شارلى إبدو الفرنسية والمقرر عقده الأربعاء .

واضافت أن شكرى سيستعرض الجهود التى تبذلها لمواجهة الإرهاب والهجوم الذى تشنه التنظيمات الإرهابية فى مصر وسيناء وفى ظل الحادث الإرهابى البشع للمصريين فى ليبيا وأن مصر لا ترى فرقًا بين التنظيمات الإرهابية المنتشرة سواء فى نيجيريا أو ليبيا أو سورية والعراق، وأنها جميعا تسعى إلى مصالح واحدة ولابد من التعامل معها بدون ازدواجية أو توجيه الجهود الدولية لمحاربة تنظيم إرهابى دون باقى التنظيمات .

اشارت المصادر الي انه بناء توجيهات الرئيس السيسي أن شكرى من المقرر أن يلتقى خلال زيارته للولايات المتحدة مع أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعض الشخصيات المشاركة فى مؤتمر واشنطن من أجل حشد الدعم الدولى والتحرك لضبط الأوضاع فى ليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية هناك.

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