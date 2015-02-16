بالفيديو.. عمرو أديب : قاتلوا المصريين في ليبيا ” الاخوان ” وليس ” داعش “

تسبب ظهور أحد إرهابيي تنظيم داعش، في فيديو ذبح 21 مصريا، مرتديا الساعة في يده اليسرى جدلا على الشبكات الاجتماعية.

وتعجب الإعلامي عمرو أديب، من وضع المتكلم الملثم في الفيديو، الساعة في يده اليسري في حين أن تنظيم «داعش» يفرض وضع الساعة في اليد اليمنى لعدم التشبّه بالكفار، بحسب قوله.

وقال أديب على فضائية «اليوم»: «لماذا يضع الشخص المنتمي لداعش بالصورة الساعة في يده اليسرى؟، وداعش يفرض وضع الساعة في اليد اليمنى لعدم التشبّه بالكفار»، قائلاً: «من ظهر بالفيديويضع الساعة في يده الشمال، وهذا يؤكد أن من قتلوا أولادنا ليس ‫‏داعش».

وأضاف أديب: «هؤلاء ليسوا داعش هؤلاء تبع الإخوان، ووريتكوا الفيديو بتاع القائد بتاعهم اللي طلع في الجزيرة 50 مرة هما هما الجماعات المتطرفة والولايات الإسلامية الموجودة هناك، هؤلاء ليسوا داعش.. هؤلاء لبسوا داعش.. هما هما اللي بيهربوا السلاح وصور البتاع بلبس داعش».

واستدرك خالد أبوبكر قائلا: «بس اقسم بالله أنا ما أبيعش دماغي دول دول ومعلومات أجهزة مخابرات، وفلوس كتيرة قوي».

وكان «داعش» بليبيا، قد نشر فيديو، مساء الأحد، «ولاية طرابلس»، يظهر ذبح 21 مصريا في ليبيا.

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