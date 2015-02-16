ليبرمان: يجب رفع عدد السكان اليهود في إسرائيل إلى 10 ملايين

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إلى هجرة ملايين اليهود من العالم إلى إسرائيل لرفع عددهم هناك إلى أكثر من 10 ملايين.

وقال ليبرمان في تدوينة على حسابه في (فيسبوك) الإثنين “على اليهود في العالم أن يفهموا أن هناك مكان واحد فقط آمن لهم وهي دولة إسرائيل”.

وأضاف أن الهجرة الكبيرة إلى إسرائيل ستساهم في البلد لأنه بعد أن يكون فيها 10 ملايين يهودي فإنه يمكننا أن نحل كل مشاكلنا رغما عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وكان مسؤولون اسرائيليون دعوا اليهود في العالم إلى الهجرة إلى اسرائيل بعد سلسلة هجمات في اوروبا.

ويقول مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن عدد سكان إسرائيل يزيد عن 8 ملايين من بينهم ما يزيد عن 6 ملايين نسمة من اليهود وما يزيد عن مليون و600 ألف عربي أما المتبقين فهم مسيحيين غير عرب ومن لم تقيد لهم ديانة في سجل السكان في إسرائيل.

وتقدر الوكالة اليهودية، غير رسمية وتشجع الهجرة إلى إسرائيل، انه يعيش 13.7 مليون يهودي في العالم يتركزون في إسرائيل وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعيش 5.8 مليون يهودي وأوروبا حيث يعيش 1.4 مليون يهودي والباقي موزعين في أنحاء أخرى في العالم.