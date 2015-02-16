هكذا احتفل أبرز النجوم بعيد الحب على مواقع التواصل الاجتماعي

ككل مناسبة، لم يمر عيد الحب، من دون أن يأخذ حقه وبقوّة على حسابات النجوم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كل نجم عن حبه لشريكه، أو حبه لجمهوره، يالإضافة إلى النجوم الذين أحيوا حفلات عيد الحب إلى جانب جمهورهم.

فكان اللون الأحمر طاغياً على حسابات النجوم، حيث نشروا صورهم وهم يعبرون عن حبهم لجمهورهم، مثل النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، التي نشرت صورة لها وهي ترتدي فستان باللون الأحمر ورسمت قلب بيديها وجهته إلى جمهورها، وهو نفس ما فعلته الفنانة اللبنانية ألين لحود متمنيةً لجمهورها عيد حب مميز.

شذى حسون جاءت معايدتها مشابهة، حيث نشرت صورة لها على موقع "إنستغرام" وهي ترتدي فستان باللون الأحمر، ووضعت على شعرها وردة حمراء.

وبدورها غادة عبد الرازق، نشرت صورة لها على حسابها الخاص في موقع "فيس بوك" وبدت وهي تحمل وردة حمراء، متمنيةً لجمهورها عيد حب سعيد.

عاصي الحلاني أيضاً نشر صورة، جمعته بزوجته وبعض الأصدقاء، فيما كانت أجواء الحب ظاهرة في الصورة.

أما يوسف الخال فكان رومنسياً بامتياز، إذ أرسل لزوجته نيكول سابا صورة قلب من الثلج، وعلق عليها: "بمناسبة عيد الحب.. بهدي هالقالب من الثلج من قلب العاصفة لرفيقة عمري زوجتي اللي هيي الحب.. هوي صحيح من ثلج بس بيحرُق"، كما نشر يوسف فيديو، يُظهر أبرز محطات في حياته مع نيكول.

ولم تقل معايدة داليدا عياش لزوجها رامي رومانسية عن معايدة يوسف، حيث نشرت صورة تجمعها برامي وهو يعانقها، وعلقت عليها بالقول إنها سعيدة باختيارها لرامي زوجاً لها.

من جهتها، اختارت أحلام في يوم الحب أن تتذكر الرئيس اللبناني الشهيد رفبق الحريري في ذكرى العاشرة على وفاته، فغرّدت على تويتر: "يقولون ١٤/شباط يوم الحب بس أنا أعتبر هذا اليوم يوم حبك أيها الشهيد رفيق الحريري في جنات الخلد إن شاء الله".

أما إليسا، فاكتفت بمعايدة جمهورها وتمنت لهم يوم مليىء بالسعادة والسلام من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر".

ومن جهتهم النجوم الذين أحيوا حفلات يوم عيد الحب، قاموا بإرسال معايداتهم إلى جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور من أجواء حفلاتهم، كالفنانة نانسي عجرم، والفنانة نجوى كرم، ويارا، والفنان وائل كفوري.

راغب علامة كانت معايدته لجمهوره هي إطلاق فيديو كليب "حبيب ضحكاتي"، الذي جاء إطلاقه في يوم عيد الحب وفاءاً للوعد الذي قطعه راغب على جمهوره قبل أيام، فغرّد قائلاً: "مبروك علينا جميعاً. وكما وعدت أوفيت بالوعد. عيد العشاق وحبايب ضحكاتي سوا من أول دقيقة".

ومن جهة أخرى، اختار راغب أن يمضي يوم الحب مع أصدقائه، فغرّد: "هكذا أقضي واحتفل بعيد العشاق مع أصدقائي ولعبة طاولة الزهر وأغنية حبيب ضحكاتي".

كارول سماحة بدورها، دعت جمهورها إلى سماع أغنيتها "أحضني" في يوم عيد الحب.

ومن النحوم الذين عبّروا عن حبهم لعائلاتهم في عيد الحب، هي الفنانة ميس حمدان التي اختارت أن تمضي يوم الحب مع شقيقتها، فنشرت على حسابها في "الفيس بوك" صورة تجمعهما، وأرفقتها بتعليق: "الفلانتين أحلى مع اختي دانا حمدان"، أما جو اشقر فنشر صورة تجمعه بابنته وأرفقها بتعليق: "صباح الحب".

من ناحيتها، ربطت ورد الخال اسمها بيوم عيد الحب وغردت: "صحيح إنو ورد يعني الأسد بس هو الزهرة اللي بتختصر كل الزهور ورمز للحب والتعبير. هو اسمي اللي اختاره بييّ وهو شعاري اللي بيمثّلني وبشوف حالي فيه".



