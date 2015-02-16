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«الإحصاء»: تراجع معدل البطالة خلال الربع الأخير من 2014

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أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صبلح اليوم، الاثنين، «تراجع معدل البطالة خلال الربع الرابع من عام 2014 ليبلغ 12.9 ٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 13.1% خلال الربع الثالث من العام ذاته».

وأرجع «الانخفاض النسبي للمعدل إلى التحسن الذي طرأ على الأنشطة الاقتصادية وهي السياحة والتشييد والبناء، بالإضافة إلى الاتصالات».

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الاثنين، بمقر الجهاز، للإعلان عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014، أن «حجم قوة العمل ارتفع ليبلغ 27.7 مليون فرد بزياده قدرها 352 ألف فرد بنسبة 1.3% عن الربع المماثل عام 2013».

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