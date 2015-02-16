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وفد من نقابة الأشراف يعزي البابا تواضروس

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أعلن نقيب السادة الأشراف، محمود الشريف، قيام وفد من النقابة يمثل الأشراف بمختلف محافظات الجمهورية بزيارة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم واجب العزاء باسم الأشراف في ضحايا الحادث الإرهابي للمواطنين المصريين في ليبيا، الأحد.

وأوضح نقيب الأشراف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الإثنين، أنه يتم التنسيق مع قداسة البابا لتحديد موعد الزيارة والتى تأتى في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين نقابة الأشراف والكنيسة، والتلاحم في كل ما يخص أمن واستقرار الوطن والمشاركة الوطنية لبناء الوطن والتصدى للإرهاب بكل أشكاله.

وجدد نقيب الأشراف استنكاره لتلك الجريمة البشعة التي لا تراعى أي قيم أخلاقية أو دينية وتخالف كل القوانين الوضعية والإلهية، مشددا على ضرورة التعاون العربي والإسلامي للتصدى للإرهاب.

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