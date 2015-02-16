ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بأسوان

ألقت مباحث قسم أول أسوان القبض إثنين من أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بمدينة أسوان.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبدالعال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسوان، بتلقيه بلاغًا من صاحب محل موبايلات، بسرقة عدد من الموبايلات والفلاشات وأجهزة إلكترونية أخرى، بقيمة 50 ألف جنيه.

وتبين من تحريات الرائد أحمد خلف الله، رئيس مباحث قسم أول أسوان، أن وراء الواقعة تشكيلاً عصابيًا أفراده، «عمر. ف.»، 26 سنة، عامل، وشهرته «عمر الأسيوطي»، والمتهم في 12 قضية بين سرقة سلاح وأقراص مخدرة، و«مصطفى. ح.»، 18 سنة، عاطل، تخصص في سرقة المحلات التجارية، حيث تم ضبط المتهمين وجاري ضبط 2 آخرين، وهما «محمود. ع.»، 30 سنة، و«أحمد. م.»، 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 15 قضية متنوعة

وتم ضبط بعض المسروقات بمنزل المتهم الثاني، وعددها 16 موبايل، و135 فلاشة، و17 بطارية موبايل، و9 شواحن موبايل، قدرت قيمتها بـ50 ألف جنيه.

تم تحرير المحضر رقم (1642) قسم أول أسوان، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.