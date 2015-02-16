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وزير التموين: عرض أمريكي لتوريد دواجن مجمدة ومعلبة بشروط ميسرة

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عرض جيم سامنور، رئيس اتحاد مصدري الدواجن الأمريكية، توريد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة والمعلبة الأمريكية لوزارة ، بجودة عالية وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين ضمن المنافذ السلعية للوزارة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، مع جيم سامنور، وسامي رزق، رئيس شركة ميراسكو الأمريكية للدواجن، وشريف إبراهيم، ممثل اتحاد مصدري الدواجن الأمريكية بمصر.

وأكد سامنور أن هناك شروطا ميسرة في توريد الدواجن المجمدة والمعلبة الأمريكية، ستعتمد على حجم الكميات الموردة، واستمرارها تحقق أكبر فائدة لوزارة التموين.

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