«البيئة»: السيطرة على حادث تلوث بـ«هويس ترعة الإسماعيلية»

أصدر الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، توجيهاته بدفع لجنة عاجلة من الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، وفرع القاهرة للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة، بعد ورود بلاغ إلي غرفة العمليات المركزية بالوزارة، يفيد بوجود بقعة سولار بمدخل هويس ترعة الإسماعيلية بنهر النيل، ناتج عن ميل قاطرة نهرية تابعة للشركة الوطنية للنقل النهري، ما أدي إلي دخول المياه إلي غرفة الماكينات، وأحداث بقعة التلوث بالسولار بمدخل الهويس تقدر بحوالى 15×30 مترا تقريبا.

وأوضحت الكيميائية كوثر حفني، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث بالوزارة، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار التلوث، لافتة إلى إغلاق الهويس بالإضافة إلى حصر التلوث بمنطقة محدودة وفرد المواد الماصة لاحتوائه، مشيرا إلى الانتهاء من 75% من التلوث، علاوة على تجميع المخلفات الزيتة بمنطقة تجميع مؤقت تمهيد للتخلص منها بالطرق الأمنة، وابلاغ الهيئة العامة للبترول لدفع فرق مكافحة التلوث البحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعويم القاطرة بواسطة القوات المسلحة.

وشددت «حفني»، حسب بيان الوزارة الإثنين، على دفع معمل فرع القاهرة إلى موقع التلوث لأخذ عينات من المياه بعد الانتهاء من أعمال مكافحة التلوث، للتأكد من خلو المياه من أي تلوث زيتي.