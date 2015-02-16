قائد سلاح الجو الليبي: مقتل 50 من «داعش» في غارات جوية

نقل التليفزيون المصري، عن قائد سلاح الجو الليبي قوله، إن ما بين 40 و50 متشددًا قتلوا في الضربات الجوية على أهداف الدولة الإسلامية بليبيا، الإثنين.

وكانت القوات المسلحة، قد أكدت أن الضربات الجوية التي وجهتها، فجر الاثنين، ضد عناصر داعش الإرهابية كانت مفاجئة ومركزة ودكت بدقة معسكرات التنظيم الإرهابي بالأراضي الليبية.

وقال مصدر عسكري في تصريحات، صباح الإثنين: «إن العمليات الجوية الناجحة لقواتنا الجوية التي جاءت ثأرًا لشهداء الوطن من الإرهاب الغاشم، حققت أهدافها بكل دقة ضد معاقل داعش بالأراضي الليبية لتثبت القوات المسلحة أنها درع يحمي ويصون الوطن وسيف يبتر الإرهاب والتطرف».

وأعلنت القوات المسلحة، الاثنين، شن ضربات على أهداف لتنظيم داعش داخل ليبيا ردا على إعدام التنظيم 21 مصريا في ليبيا.