أسقف سوهاج يقدم التعازي لأسقف المنيا في حادث مقتل 21 مصريًا بليبيا

قال الدكتور إيليا عزيز، المتحدث الإعلامي لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج، الإثنين، إن الأنبا باخوم أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج قدم التعازي تليفونيًا وتلغرافياً للأنبا أرسانيوس، أسقف المنيا، في مصاب المصريين جميعًا بعد مقتل 21 شابًا على يد تنظيم «داعش» الليبي.

واوضح «عزيز» أن حادث مقتل 21 مصريًا في ليبيا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي بدولة ليبيا، أدمى قلوبنا جميعًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من وراء هذه العملية الإرهابية الخسيسة هو النيل من الوحدة الوطنية بين نسيج الشعب المصري.

وعن سرعة رد الجيش المصري على تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، أعرب «عزيز» عن ارتياحه لتلك الضربة السريعة، واعتبرها قصاصًا جاء في لمح البصر، وقال: «هي إرشاد سماوي عادل للقصاص للشهداء العزل»، وأنها خطوة وطنية من قيادات الجيش المصري الذي نعتز ونفخر به، ووفاء لما وعد به الرئيس السيسي بالقصاص للشهداء.