«مدبولي» يطالب رؤساء شركات المياه بمراجعة الفواتير المرتفعة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة، بسرعة حل شكاوي المواطنين الخاصة بارتفاع فاتورة استهلاك المياه، مطالبًا بضرورة وجود تواصل مستمر مع المواطنين، فضلاً عن تكثيف اختبارات عينات المياه في المحطات المختلفة.

وقال «مدبولي» خلال لقائه برؤساء شركات المياه، الاثنين، «لا أريد رئيس شركة يستكبر ويتعالى على المواطنين، عليكم بالتواصل والاهتمام، وتوضيح الحقائق بهم حول أية مشكلة تطرأ مع طمأنة المواطنين».

وحول ارتفاع فواتير الاستهلاك، قال الوزير إنه «يجب أن يكون هناك متابعة فورية لارتفاع الفواتير، والاعتذار للمواطنين الذين يثبت عدم استهلاكهم بما يعادل قيمة الفواتير المرتفعة»، مؤكدًا ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لتوضيح الحقائق حول أية مشكلة تطرأ وشرح أسبابها مع وضع آلية لاستقبال شكواهم وحلها فورًا.

وأضاف الوزير: «يجب أن يتم تسليم جدولاً لمجلس الوزراء وإعلانه للمواطنين حول برامج الصيانة لكل شركة على حدة، والتي تم على فترات، لمعرفة توقيتات الصيانة، وعدد ساعات الانقطاعات في كل منطقة على حدة».

وشدد الوزير على ضرورة التعاون مع المحافظين خاصة الجدد منهم لتعريفهم بالمشروعات القائمة والجديدة وما تحتاجه هذه المشروعات من دعم.

وأشار «مدبولي» إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروعات النقاط الساخنة، التي تعاني من أزمات في مياه الشرب وذلك قبل حلول الصيف المقبل، لافتًا إلى أن «الأزمات لن تحل بنسبة ١٠٠ ٪ ولكن سيكون هناك طفرة في هذه الأماكن».