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السيسي يصل الكاتدرائية للتعزية في «ضحايا ليبيا»

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وصل الرئيس عبدالفتاح ، إلى الكاتدرائية بالعباسية، صباح الاثنين، لتعزيه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ذبح 21 مصريًا على يد تنظيم داعش، في ليبيا.

ورافق الرئيس السيسي، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فيما قال مصدر كنسي إنه تم إبلاغ الكنيسة بالزيارة قبل ساعات محدودة من إتمامها.

وذكر المصدر لـ«المصري اليوم» أن البابا تواضروس الثاني كان متواجدًا في دير مار مينا بالساحل الشمالي لكنه قطع زيارته فور نشر تنظيم داشع الإرهابي إعدام المصريين المختطفين في ليبيا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر 5 قرارات عاجلة، ردا على ذبح تنظيم داعش الإرهابي لـ21 مصريا في ليبيا.

وقال السيسي في كلمة له، صباح الاثنين، إن أول قراراته دعوة مجلس الدفاع الوطني للانعقاد والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، وأضاف أن ثاني القرارات توجيه للوقوف بجانب أسر شهداء الإرهاب للتخفيف من مصابهم الأليم.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنه وجه الحكومة للاستمرار في تنفيذ القرار الصارم الذي يمنع المصريين من السفر إلى ليبيا، حفاظا على أرواحهم.

وتابع: «كما وجهت أجهزة الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة المصريين الراغبين في العودة لأرض الوطن».

وكلف الرئيس السيسي وزير الخارجية بالسفر لنيويورك لإجراء الاتصالات اللازمة مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمشاركة في القمة المصرية حول الإرهاب لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليتاته، والتأكيد على أن ما يحدث في ليبيا يهدد الأمن والسلم الدوليين.

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