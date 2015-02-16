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أسقف قنا: قتلة المصريين الـ21 بليبيا لا يعرفون ربنا.. والشكر للسيسي لثأرة للشهداء

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قال الأنبا شاروبيم، أسقف مطرانية قنا وتوابعها، «إن قتلة الـ21 مصريًا بالأراضي الليبية لا يعرفون ربنا إلا بالاسم فقط»، مشيرًا إلى أن الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية لم تأمر بقتل الأبرياء.

وأضاف «شاروبيم»، أن الضحايا سافروا من أجل كسب عيشهم، موضحًا أن هؤلاء الشهداء لهم كرامتهم داخل الكنيسة، مؤكدًا أنه سيتم ذكر الشهداء خلال الصلاة في القداس الذي سيقام الليلة بمطرانية قنا.

وقدم أسقف مطرانية قنا الشكر للرئيس عبدالفتاح ، على ما قام به من إصدار أوامره بضرب معاقل الإرهابيين بدولة ليبيا، من خلال القصف الجوي، مشيرًا إلى أنه أول رئيس يثأر للمصريين ويعسى جاهدًا لاسترداد حقوقهم، داعيًا أن يعم السلام والاستقرار أرض وشعبها.

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