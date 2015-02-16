«سكاي نيوز»: مقتل 7 عناصر من «داعش» في غارات الطيران المصري على درنة

قالت قناة «سكاي نيوز عربية» نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن غارات الطيران المصري على قواعد تنظيم داعش الإرهابي في درنة الليبية، أسفرت عن مقتل 7 على الأقل من أعضاء التنظيم، بعدما استهدفت معسكرات في مناطق حي السيدة خديجة ومنطقة شيحة، وشركة الجبل مقر المحكمة الشرعية لتنظيم داعش في درنة.

كما قصف الطيران الحربي المصري أيضا 5 منازل لقادة التنظيم، حسب «سكاي نيوز».

وكانت القوات المسلحة أعلنت، الاثنين، شن ضربات جوية على معسكرات تابعة لتنظيم الدولة في ليبيا، بينما قالت مصادر ليبية إن الغارات أسفرت عن مقتل 7 من مسلحي التنظيم وتدمير عدد من مقراته.

وقال بيان للجيش إن طائراته نفذت ضربات فجر اليوم على معسكرات تدريب ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم الدولة.

وأضاف البيان أن الضربة الجوية «حققت أهدافها بدقة»، مضيفا أن الضربة الجوية جاءت «تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد».