شكرى ونظيره الليبي «يدًا بيد» إلى واشنطن للمشاركة في قمة مواجهة الإرهاب

يعتزم السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ووزير الخارجية والتعاون الدولى الليبي، محمد الدايري، على الحضور سويًا في جلسة خاصة يعقدها مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بنيويورك لبحث الحادث الإرهابي الذي قامت به عصابات داعش الإرهابية ضد المصريين من الأقباط العزل في ليبيا.

صرح بذلك وزير الخارجية الليبي لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، موضحًا أنه تم الإتفاق على ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع الوزير سامح شكري.

وأضاف وزير الخارجية الليبي إنه «سيتوجه بعد ذلك برفقة «شكري» سويًا «يدًا بيد» إلى واشنطن لحضور مؤتمر قمة مواجهة الإرهاب الذي دعت له الولايات المتحدة في العاصمة، واشنطن، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك في إطار التنسيق المستمر في المواقف بين الجانبين لمواجهة الإرهاب المتنامي في ليبيا والمنطقة».

وتابع وزير الخارجية الليبي قائلا: «إنه أكد باسم حكومة وشعب ليبيا للوزير سامح شكري إدانته لإقدام تنظيم داعش الإرهابي على إعدام عدد من الأخوة المصريين الأقباط العزل، الذين سبق أن اختطفتهم عصاباته بمدينة سرت الليبية»، مؤكدًا أن هذا العمل الإجرامى البشع لا يمت بأية صلة للإسلام وقيمه السامية، ولا بأصالة علاقات شعبنا في ليبيا مع أشقائه في مصر، مشددًا على أن ما حدث يشكل في الواقع «اعتداء على ليبيا وعلى مصر على حد سواء»، وقال «نواجه جميعًا هذا الخطر المتنامي الذي يمثله الإرهاب الذي لا يفرق بين الليبيين وغيرهم من الأشقاء العرب والرعايا الأجانب المقيمين في ليبيا».