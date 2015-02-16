الإمارات تدين مقتل 21 مصريًا بليبيا.. وتؤكد تضامنها التام مع مصر

أدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، بشدة الجريمة البشعة التي اقترفها التنظيم الإرهابي «داعش»، بحق 21 مواطنًا مصريًا في ليبيا.

وقال في بيان له، الاثنين، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة تضع كل إمكانياتها لدعم جهود مصر لاستئصال الإرهاب والعنف الموجه ضد مواطنيها، وتؤكد وقوفها إلى جانبها وتضامنها التام معها».

وأضاف البيان، أن «هذه الجريمة البشعة تؤكد ضرورة دعم الحكومة الليبية الشرعية وجهودها لبسط سيادتها على سائر التراب الليبي»، داعيًا إلى «ضرورة وقوف الدول العربية والأسرة الدولية إلى جانب الحكومة الشرعية والشعب الليبي الشقيق بقيادة البرلمان الليبي المنتخب والحكومة التي انبثقت عنه»، مشددًا على أن «استقرار ليبيا بعيدًا عن التطرف والإرهاب يمثل ضرورة عربية ودولية ويعزز أمن دول جوارها».

وأكد أن هذه الجماعات الإرهابية ومثيلاتها، ومن خلال أفعالها الشنيعة وجرائمها الوحشية لا تمت بصلة إلى أي دين من الأديان وهي نفوس مريضة وشاذة تعيث في الأرض فسادًا تقتل وتسفك دماء النفوس البريئة دون حق، مشددًا على ضرورة أن ينال المجرمون قصاصهم الذي يستحقونه بلا تردد وبأقصى قوة وحزم.

وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان باسم حكومة وشعب الإمارات بخالص تعازيه ومواساته إلى القيادة المصرية والشعب المصري وأهالي ضحايا الجريمة الإرهابية داعيًا لهم بالصبر والسلوان.