«قمة مكافحة التطرف» تبدأ أعمالها بواشنطن الثلاثاء وتستمر 3 أيام

تبدأ في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الثلاثاء، أعمال قمة مكافحة التطرف التي يستضيفها البيت الأبيض على مدى 3 أيام.

وستركز القمة على الجهود الأمريكية والدولية لمنع الجماعات المتطرفة وأنصارها من جذب وتجنيد أفراد أو جماعات داخل الولايات المتحدة وخارجها للقيام بأعمال إرهابية، وهي الجهود التي أصبحت واجبة في ضوء الهجمات المأساوية الأخيرة التي وقعت في مختلف أنحاء العالم.

وستبدأ أعمال القمة بعقد مائدة مستديرة، يشارك فيها نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للبحث مع ممثلي المجتمع المدني والمدن الأمريكية والأجنبية ظاهرة انتشار التطرف العنيف، بينما سيلقي الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الأربعاء المقبل، كلمة بالبيت الأبيض في إطار أعمال القمة.

كما سيلقي الرئيس أوباما، الخميس المقبل، كلمة بمقر بوزارة الخارجية الأمريكية أمام كبار المسؤولين من مختلف الدول المشاركة في أعمال القمة، وسيتحدث وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال الاجتماع الذي سيحضره عدد من الوزراء من مختلف الدول وكبار المسؤولين من الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام، بان كي مون، وكذلك من المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف بلورة خطة عمل لمحاربة التطرف العنيف.

وسيتم خلال الاجتماع الذي سيعقد بمقر وزارة الخارجية، مراجعة ما تم إحرازه من تقدم على المستوى الدولي منذ أن أطلق الرئيس أوباما دعوة للعمل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي تدعو كل الدول إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة التطرف العنيف على المستوى المحلي والإقليمي، كما سيتم مناقشة الخطوات التالية لتحقيق مواجهة أكثر فاعلية لمحاربة التطرف العنيف وهو الباعث للتهديدات التي تواجه العالم اليوم.

من ناحية أخرى، ستستضيف وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع وزارتي العدل والأمن الداخلي الأمريكيتين اجتماعًا وزاريًا، الأربعاء المقبل، على هامش أعمال قمة البيت الأبيض، سيركز على سبل تحسين تبادل المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات التي يمثلها العناصر المتطرفة الأجنبية، كما سيبحث الوزراء بصفة خاصة ملف العناصر المتشددة الأجنبية الموجودة داخل بلادهم، ويسعون للتوجه إلى مناطق الصراع خاصة في العراق وسوريا.

وستناقش العديد من الدول والمنظمات متعددة الأطراف الجهود التي يبذلوها لتعزيز عمليات تبادل المعلومات وتعزيز الأمن الحدودي والتحديات الراهنة والمساعدات الدولية المطلوبة خلال الفترة القادمة.