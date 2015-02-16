الجيش: الغارات الجوية على «داعش» حققت أهدافها بدقة والطائرات عادت سالمة

أعلنت، اليوم الاثنين، القوات المسلحة المصرية، خلال بيان، أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة، نجاح الضربات الجوية التي شنها ضد تنظيم داعش في ليبيا، وذلك ردًا على إعدام التنظيم لـ 21 مصريًا فى ليبيا.

وجاء خلال البيان: تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطنى، وارتباطًا بحق مصر فى الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، قامت قواتكم المسلحة، فجر اليوم الاثنين، بتوجيه ضربات جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر «تابعة للتنظيم فى ليبيا»، وحققت الضربة أهدافها بدقة وعاد نسور قواتنا الجوية إلى قواعدهم سالمين.

واختتم البيان: نؤكد على أن الثأر للدماء المصرية والقصاص من القتلة والمجرمين حق علينا واجب النفاذ وليعلم القاصى والدانى أن للمصريين درع يحمى ويصون أمن البلاد، وسيف يبتر الإرهاب والتطرف ، عاشت مصر وحمى الله شعبها العظيم، وألهم أهلي الشهداء الصبر والسلوان.